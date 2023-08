Stiri pe aceeasi tema

- ”La data de 4 august a.c., in jurul orei 21.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta – Sectia 1 Politie au fost sesizati cu privire la faptul ca, in Satul de Vacanta din municipiul Constanta, are loc un conflict. Politistii deplasati la fata locului au constatat ca angajatul unei institutii…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au controlat, vineri seara, mai multi comercianti din Satul de Vacanta din Constanta, iar actiunea s-a lasat cu scandal. Presedintele ANPC, Horia Constantinescu, a declarat ca echipele de control au fost injurate si s-a aruncat cu…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au controlat, vineri seara, mai multi comercianti din Satul de Vacanta din Constanta. Actiunea s-a lasat cu scandal. Echipele de control au fost injurate si s-a aruncat cu mancare in comisari. ANPC a descoperit ca in acele unitati…

- Scandal pe litoral. Inspectorii ANPC au fost injurati si s-a aruncat cu mancare in ei in urma unui control. Comisarii au descoperit ca unii comercianți gateau pe trotuar, iar alimentele erau tinute la temperaturi ridicate, ceea ar fi putut pune in pericol sanatatea clienților.

- Scandal in momentul in care comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au controlat, vineri, mai multi comercianti din Satul de Vacanta din Constanta. Echipele de control au fost injurate si s-a aruncat cu mancare in comisarii institutiei, potrivit presedintelui ANPC, Horia…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au controlat, vineri seara, mai multi comercianti din Satul de Vacanta din Constanta, iar actiunea s-a lasat cu scandal, informeaza News.ro. Echipele de control au fost injurate si s-a aruncat cu mancare in comisarii institutiei,…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au controlat, vineri seara, mai multi comercianti din Satul de Vacanta din Constanta, iar actiunea s-a lasat cu scandal. Presedintele ANPC, Horia Constantinescu, a declarat ca echipele de control au fost injurate si s-a aruncat cu…

- Mai multe nereguli au fost descoperite de comisarii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta la punctul de lucru al unei firme care asigura servicii de catering pentru spitalele din Constanta, printre care: vitrine frigorifice neigienizate, hote cu depuneri de grasimi…