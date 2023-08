Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul unei unitati din Satul de Vacanta din Constanta care a fost controlata la sfarsitul saptamanii trecute de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) susține ca nu a avut nicio plangere de toxiinfectie alimentara. Alexandru Pintea, administrator la Casa Ardeleneasca…

- Șeful ANPC este acuzat de administratorul unui restaurant din Satul de Vacanța din Mamaia, ca-i pune bețe in roate. Mai mult, Horia Constantinescu l-a amenințat pe patron ca nu va mai face niciodata afaceri pe litoral. Administratorul unei unitati din Satul de Vacanta din Constanta care a fost controlata…

- Administratorul unei unitati din Satul de Vacanta din Constanta care a fost controlata la sfarsitul saptamanii trecute de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a afirmat ca nu a avut nicio plangere ca vreun client a facut toxiinfectie alimentara dupa ce a mancat la unitatea…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta a anuntat, luni, ca in urma controlului facut la sfarsitul saptamanii trecute in Satul de Vacanta au fost date amenzi in valoare de 124.000 de lei, iar trei unitati au fost inchise temporar pana la remedierea deficientelor. De asemenea,…

- Scandal in momentul in care comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au controlat, vineri, mai multi comercianti din Satul de Vacanta din Constanta. Echipele de control au fost injurate si s-a aruncat cu mancare in comisarii institutiei, potrivit presedintelui ANPC, Horia…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au controlat, vineri seara, mai multi comercianti din Satul de Vacanta din Constanta, iar actiunea s-a lasat cu scandal. Presedintele ANPC, Horia Constantinescu, a declarat ca echipele de control au fost injurate si s-a aruncat cu…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au controlat, vineri seara, mai multi comercianti din Satul de Vacanta din Constanta, iar actiunea s-a lasat cu scandal. Presedintele ANPC, Horia Constantinescu, a declarat ca echipele de control au fost injurate si s-a aruncat cu…

- Scandal in momentul in care comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au controlat, vineri, mai multi comercianti din Satul de Vacanta din Constanta. Echipele de control au fost injurate si s-a aruncat cu mancare in comisarii institutiei, potrivit presedintelui ANPC, Horia…