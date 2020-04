Stiri pe aceeasi tema

- Aceștia s-au deplasat la fața locului pentru a-i calma pe scandalagii. Astfel, inspectoratul de Poliție Județean Brașov a fost sesizat prin 112 ca in Sacele are loc un conflict in care sunt implicate mai multe persoane. Au intervenit ehipaje formate din polițiști și jandarmi, acestea reușind sa aplaneze…

- Polițiștii brașoveni ne-au informat ca, in urma articolului publicat de newsbv.ro, Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brașov, s-au sesizat din oficiu. „Se efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul…

- Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a fost sesizat azi-noapte, in jurul orei 1.00, ca pe str. Calea București din municipiul Brașov are loc o altercatie. Echipajul de poliție care s-a deplasat la fața locului a constatat ca intre mai multe persoane a izbucnit un conflict spontan privind un loc…

- Polițiști din cadrul Secției 2 Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de „furt calificat”. ,,Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, un barbat, in varsta de 43 ani din județul Timiș, ar fi sustras mai multe bunuri din interiorul…