- Fostul copresedinte al PNL Vasile Blaga se intalneste, miercuri, la sediul central al partidului, cu fostii democrat-liberali. Senatorul liberal Viorel Badea a anuntat ca fostii democrat-liberali vor avea o sedinta de consultari, miercuri, cu Vasile Blaga pentru a transmite un mesaj de unitate a partidului.…

- Adusa la conducerea ministerului cu speranța ca experiența de manager de spital va folosi urgentarii construcției spitalelor regionale, Sorina Pintea este pe cale sa piarda increderea liderilor social democrați. Nu numai ca spitalele sunt cu mult intarziate din cauza lipsei documentației necesare,…

- Senatorul liberal Viorel Badea a anuntat ca, in cursul zilei de miercuri, fostii democrat-liberali vor avea o sedinta de consultari cu Vasile Blaga pentru a transmite un mesaj de unitate a partidului. "Este o sedinta de consultari. Dl Vasile Blaga este unul din fostii lideri ai partidului, a fost si…

- Scandal monstru in PNL. Ludovic Orban este atacat din interiorul partidului in ciuda apelului la unitate. Liberalii ii reproseaza acestuia modul dictatorial in care conduce partidul, dar și faptul ca tot mai m...

- Managerul Bibliotecii Județene I. G. Bibicescu, Raluca Graf, a fost executata cu sange rece, in cadrul ședinței Consiliului Județean Mehedinți. In baza unei plangeri penale formulate de președintele CJ Mehedinți, Aladin Georgescu, directoarea a fost suspendata din funcție și inlocuita cu o apropiata…

- Premierul Viorica Dancila susține ca moțiunea de cenzura initiata de PNL si sustinuta de USR si PMP este o inșiruire de falsuri. „Am parcurs cu atenție textul moțiunii de cenzura și va...

- Justitia spaniola l-a trimis la inchisoare pe fostul trezorier al partidului aflt la putere in Spania, Luis Barcenas, condamnat la 33 de ani de detentie dupa ce a fost gasit vinovat de coruptie, intr-un proces care obliga Guvernul sa infrunte o motiune de cenzura,

- Ponta anunța ca va conduce ProRomania, dupa ce a fost achitat de instanța. Fostul premier a spus ca este pregatit sa iși asume un rol de coordonare, dupa ce a scapat de dosarul Turcești -Rovinari. El a mai spus ca urmeaza lansarea partidului care va avea 10-12 parlamentari și mai mulți primari. Ponta…