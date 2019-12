Stiri pe aceeasi tema

- VioricaDancila și-a retușat imaginea dupa ce a pierdut șefia PSD.Fostul premier a aparut la ședința CExN PSD cu o coafura completneobișnuita fața de cea cu care aparuse in public in ultimeleluni: nu mai avea parul prins in coc, ci strans clasic, intr-ocoada de cal!Coafura lejera adoptata de Viorica…

- Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui, a declarat in cadrul emisiunii „Adriana Nedelea LA FIX” ca Viorica Dancila a fost un „candidat foarte bun” la alegerile prezidențiale deoarece ea susținuta de conducerea partidului. Intrebat daca Viorica Dancila a fost un candidat slab, liderul PSD a explicat…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, unul din principalii concurenți la șefia PSD dupa pierderea alegerilor prezidențiale de Viorica Dancila, are la ora transmiterii acestei știri o discuție cu Viorica Dancila, spun surse din PSD.Marcel Ciolacu se numara printre liderii PSD care…

- Social-democrații se reunesc, miercuri, incepand cu ora 17:00, intr-o noua ședința, pentru a stabili strategia partidului in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, au afirmat surse social-democrate pentru Mediafax. Președinții filialelor județene vor participa prin videoconferința.…

- Marcel Ciolacu a scris, luni, pe Facebook, ca, prin prezența Vioricai Dancila in al doilea tur al alegerilor prezidențiale, PSD și-a atins primul obiectiv de etapa. Social-democratul susține ca la aceste alegeri unele partide "au tratat cu aroganța și superioritate anumite categorii de romani".Citește…

- Liderul PSD Viorica Dancila isi lanseaza, astazi, la Romexpo, programul de prezidentiabil. Desi lansarea oficiala a avut loc in luna august, PSD organizeaza un nou eveniment, in debutul campaniei electorale, pentru o reconfirmare a statutului liderului partidului, care a pierdut in urma cu doua zile…

- Joi, 19 septembrie, la orele pranzului, candidatul PSD la președinția Romaniei, Viorica Dancila, si-a depus oficial, la Biroul Electoral Central, candidatura la alegerile prezidențiale – și semnaturile necesare. Organizatia PSD Dambovita a strans 47.000 de semnaturi pentru sustinerea candidaturii Vioricai…

- Nicolae Badanoiu, primarul orasului Videle, a anuntat luni ca cere de urgenta demontarea bannerelor electorale pentru promovarea Vioricai Dancila, pe motiv ca ar fi fost montate ilegal in oras, transmite Mediafax.