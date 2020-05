Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Organizatiei de femei a PSD Iasi, Mihaela Ivancia, cere demisia sefului filialei judetene PSD, Maricel Popa, pe care il acuza de lipsa de viziune si ca a facut rau atat filialei, cat si judetului, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean.

- Fostul ministru al Justitiei Ana Birchall cere demisia presedintelui CCR, Valer Dorneanu, si colegilor sai care au votat decizia in urma careia presedintele Iohannis a revocat-o din functia de procuror- sef DNA pe Laura Codruta Kovesi. De asemenea, Birchall cere ca si Tudorel Toader - artizanul revocarii…

- Mastile de protectie sunt obligatorii in cinci judete din tara. Galați, Iași, Vaslui, Suceava și Maramureș. Comitetele pentru Situații de Urgența din aceste județe au hotarat sa fie obligatorie purtarea oricarei maști de protecție a gurii și nasului. Vorbim de expunerea in spațiile publice, transportul…

- Marius Bodea afirma ca “decizia BPJ este o declaratie de dragoste pentru PSD din partea sefilor PNL“, el adaugand ca prin acest gest filiala ieseana a PNL se acopera cu “un strat gros de rusine“. “Dupa 22 de ani de apartenenta la PNL, singurul partid politic in care am activat, in care m-am…

- Candidatul PLUS Iași la Primaria municipiului, Liviu Iolu, participa, astazi, la Hotelul Traian, la o dezbatere cu presa. La eveniment, ar fi trebuit sa fie prezent și candidatul USR, Cosette Chichirau, organizația anunțand de ieri, pe Facebook, ca amana evenimentul pentru ca la acesta sa participe…

- Deputatul Andrei Gerea a anunțat miercuri ca pleaca din ALDE, dupa ce liderul Calin Popescu Tariceanu l-a sancționat pentru criticile la adresa conducerii partidului, îndepartându-l de la șefia celei mai importante organizații, ALDE București. Tariceanu îl acuza ca a distrus organizația,…

