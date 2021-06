Stiri pe aceeasi tema

- Scandal, astazi, la Primaria Timișoara cu doar o zi inainte ca la Curtea de Apel Timișoara sa se judece primul termen din procesul in care societatea de termoficare Colterm SA a cerut suspendarea amenzii de 106.893.467 lei pentru ca nu a cumparat pana la 30 aprilie certificatele pentru gazele de sera.…

- Compania locala de termoficare din Timișoara contesta amenda primita dupa ce nu au fost cumparate cerificate verzi. Compania a fost sancționata cu 20 de milioane de euro, insa vinovatul faptic e chiar adminisrația Fritz care a tergiversat achiziționarea de certificate, cauzand astfel un prejudiciu…

- Vicepresedintele PSD Timisoara, consilierul local Radu Toanca, a declarat, joi, ca se pot gasi solutii pentru abonatii la societatea de termoficare Colterm, dar administratia Fritz este total depasita de problema. Conform reprezentantului PSD Timisoara, solutia presupune si intrarea Colterm…

- Transparentizarea este in continuare o prioritate pentru administrația Fritz. Edilul-șef a vorbit, intr-un interviu pentru G4Media, despre cum trebuie sa aduca administrația publica locala in secolul XXI, dar și despre Colterm și certificatele anti-poluare. La anul, societatea de termoficare se va concentra…

- Scandalul declansat de amenda primita de Colterm pentru neachizitionarea certificatelor verzi continua sa produca ecouri. Deputatul PNL Cosmin Sandru aminteste faptul ca, in aceasta problema, liberalii au vrut sa dea o mana de ajutor, dar au fost refuzati de administratia Fritz. Deputatul PNL Cosmin…

- Cum o mai scalda liberalii cu cercetații lor penal pentru a justifica ramanerea acestora in funcții? Mihai Chirica și Costel Alexe sunt aleși in funcțiile administrative, acesta fiind motivul pentru care PNL nu ii poate suspenda, a susținut duminica, președintele PNL, Ludovic Orban. Orban a fost intrebat…

- Incredibil: Primaria Timișoara a facut cea mai scandaloasa alegere in privința firmei de avocatura care sa ofere servicii juridice in cazul Colterm, unde se dorește securizarea patrimoniului. The post Scandalos! Dedicație de la Primaria Timișoara pentru o firma de avocatura cu cele mai mari tarife appeared…

- Schoenherr și Asociații S.C.A. este firma de avocatura angajata de Primaria Timișoara pentru a oferi asistența juridica Colterm, aleasa din șase societați. Avocații externi vor fi platiți cu 350 de lei/ora, iar valoarea contractului se ridica la 1,2 milioane de lei, echivalentul a 256.000 de euro.