- Daca pana acum nu trecea aproape nicio zi fara ca Vlad Voiculescu sa nu reproșeze liberlailor și lui Nicușor Dan faptul ca nu e inca viceprimarul Capitalei, acum nu-l mai intereseaza acest scaun. In urma deciziei lui Voiculescu de a nu mai candida pentru funcția de viceprimar, in USR PLUS s-au iscat…

- A fost scandal in aceasta dimineața la Primaria Capitalei. Consilierii primariei s-au certat cu Nicușor Dan pentru ca aceștia nu ar fi respectat cerința pe care primarul a formulat-o in momentul in care i-a convocat, și anume participarea la ședința din sali separate.

- Ședința Consiliului General al Municipiului București, in care ar trebui validați viceprimarii Capitalei, a fost suspendata pentru o ora dupa ce consilierii PSD au refuzat sa paraseasca sala și s-au certat cu primarul general, Nicușor Dan.

- Nervi, astazi, la Primaria Capitalei. Primarul general, Nicușor Dan, s-a enervat pe șefii de grup ai partidelor politice care au consilieri locali. Dan le-a cerut acestora sa ia parte la ședința din sali diferite, insa aceștia nu s-au conformat. Primarul s-a enervat și a decis sa suspende ședința,…

- Locuitorii Sectorului 6 din Capitala nu se vor bucura anul acesta de luminițe de Craciun. Anunțul a fost facut chiar de primarul sectorului, Ciprian Ciucu, printr-un mesaj postat pe Facebook . „Nu știu cum sa va dau vestea acesta, așa ca v-o dau ca și cum ai dezlipi un leucoplast, dintr-o data. Nu vom…

- Nicusor Dan, primarul ales al capitalei, a declarat ca este putin probabil ca Primaria Capitalei sa mai aloce bani pentru targurile de Craciun. Situatia economica este dificila, iar banii trebuie directionati catre urgente, a motivat primarul ales al Capitalei. „Daca ai doi copii la scoala si nu-ti…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat miercuri ca este putin probabil ca Primaria Generala sa mai aloce bani pentru targurile de Craciun sau de Pasti, motivand ca situatia economica este una dificila, iar banii trebuie directionati catre urgente, transmite Agerpres. Intrebat inaintea…

- UPDATE Gabriela Firea a anunțat ca cere renumararea voturilor pentru Primaria Generala, dar și pentru primariile de sector, dupa ce, spune ea, au fost gasite mai multe neconcordanțe ce duc la ideea ca ar fi fost furate voturi. Toate probele le va arata, miercuri, conducerii PSD și avocatului. Firea…