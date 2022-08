Un scandal uriaș a izbucnit in Primaria din Calafat. Biroul viceprimarului Petre Petrica a fost mutat de catre primarul Dorel Mitulețu in vechiul adapost de caini din oraș. Primarul susține ca era singurul loc disponibil, in timp ce viceprimarul spune ca este o razbunare pentru o cearta mai veche dintre ei, transmite Digi 24. „Aceea […] The post Scandal in Primaria Calafat. Viceprimarul mutat de primar in adapostul pentru caini appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .