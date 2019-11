Stiri pe aceeasi tema

- Varianta numirii la Botoșani a unui prefect sprijinit de ALDE prinde tot mai mult contur. Joi dupa-amiaza vicepremierul Raluca Turcan a avut la Ștefanești o intalnire tensionata cu primarii botoșaneni.

- Informațiile care au inceput sa circule in lumea politica privind posibilitatea numirii unui prefect sprijinit de ALDE a tensionat și mai mult situația in PNL Botoșani, unde oricum nu era foarte liniște de la preluarea guvernarii.

- DECIZIE… Tudor Buzatu, fiul presedintelui PSD de la Vaslui, a demisionat din postul ocupat in Guvern. Demisia a fost semnata si aprobata de catre fostul vicepremier Ana Birchall, in cursul zilei de luni, dupa ce s-a aflat rezultatul din Parlament. Noul premier, Ludovic Orban, a semnat decizia de eliberare…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat marti ca a ajuns la un acord cu reprezentantii PNL si, probabil, la finele saptamanii viitoare, formatiunea pe care o conduce va lua o decizie finala de sustinere a noului guvern. USR a propus PNL un acord politic in mai multe puncte, a carui semnare conduce la…

- In PMP se discuta ca Ludovic Orban ar fi facut un joc dublu: inainte de moțiunea de cenzura le-a promis ca-i ia la guvernare și dupa ce a picat guvernul chiar el l-ar fi pus pe Calin Popescu Tariceanu sa introduca o condiție de excludere a PMP din joc. „Suntem foarte suparați. Orban ne-a promis ca…

- "Partidul Național Liberal a inaintat un proiect de lege in Parlament pentru desființarea Secției Speciale. Este in curs de dezbatere și normal ca Partidul Național Liberal susține acest proiect de lege. ALDE are posibilitatea sa voteze la orice fel de proiect de lege, sa voteze așa cum se poziționeaza…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, miercuri, printr-un mesaj publicat pe Facebook, ca moțiunea de cenzura nu va trece pentru ca reprezentantii Opozitiei nu au "cea mai mica idee despre ce vor face a doua zi". Moțiunea de cenzura cu care ne amenința opoziția nu va trece nici de aceasta data. Au mai…