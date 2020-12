Stiri pe aceeasi tema

- Pierderea de catre PNL a tuturor ministerelor importante la negocierile cu USR PLUS și UDMR, și cedarea inclusiv a postului de șef al Cancelariei prim-ministrului catre cei de la PLUS a aruncat partidul in aer. Ludovic Orban este acuzat ca a cedat toate interesele partidului pentru interesul personal…

- Cristian Tudor Popescu a declarat, la Digi24, ca performerul acestor negocieri privind formarea noului Guvern este Ludovic Orban, care a pierdut alegerile, dar si-a conservat puterea. "Ceea ce voi retine din sceneta din seara aceasta este rasul amar in care a pufnit in masca domnul Florin Citu, atunci…

- Echipele de negociere PNL, USR PLUS și UDMR discuta, la ora transmiterii acestei știri, la Vila Lac, cum se impart funcțiile din viitoarea guvernare. S-ar fi ajuns deja la un acord de principiu pe urmatoarea varianta, dar negocierile continua și ar putea aparea unele modificari: Premier: Florin…

- Reprezentantii PNL, USR-PLUS și UDMR au hotarat oficial sa inceapa negocierile sambata, pentru a putea forma o majoritate parlamentare, in vederea sustinerii noului executiv. Ludovic Orban, Dan Barna, Dragoș Tudorache și Kelemen Hunor au fost la Palatul Cotroceni, dimineața, in jurul orei 10.00, pentru…

- In contextul negocierilor care vor avea loc intre cele trei partide care doresc sa formeze coalitia de guvernare, USR ar vrea ca Dan Barna sa fie presedinte al Camerei Deputatilor sau vicepremier, au declarat surse din partid, pentru News.ro. De asemenea, formatiunea nu exclude nici sefia Senatului…

- „Știți cum funcționeaza un Guvern și știți foarte bine ca un premier nu poate renunța la Finanțe, Justiție, Transporturi, Dezvoltare și Interne. Astea sunt ministerele la care un premier nu poate renunța sub nicio forma, așa funcționeaza un Guvern”, a declarat Rareș Bogdan la Digi24. Orban: Consider…

- Prim-vicepreședintele PNL, Ludovic Orban, susține ca exista o serie de ministere la care liberalii nu vor renunța sub nicio forma. Practic, este vorba despre cele mai importante ministere ale Executivului, iar poziția de forța a PNL va șubrezi șansele de negociere cu USR-PLUS. Citește și: Nervozitate…

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a indemnat luni pe turci sa boicoteze produsele frantuzesti, pe fondul unei dispute cu omologul sau francez Emmanuel Macron privind tratamentul musulmanilor in Franta, relateaza AFP.