Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele organizatiei municipale PNL Iasi, consilierul local Etienne Ignat, afirma, intr-o scrisoare catre conducerea nationala a liberalilor, ca este "profund mahnit" de discutiile privind aducerea primarului Mihai Chirica, fost PSD, in partid, el aducand aminte ca edilul s-a opus timp…

- Informatia potrivit careia Mihai Chirica ar urma sa candideze la Primaria Iasi din partea PNL a dezbinat filiala locala. Ettiene Ignat, vicepresedinte PNL Iasi, adreseaza o scrisoare deschisa conducerii partidului, in care intreaba cum va explica electoratului liberal venirea primarului Mihai Chirica…

- Prim-vicepresedintele organizatiei PNL Iasi, Etienne Ignat, a lansat o scrisoare deschisa catre conducerea partidului, recunoscand ca este mahnit de aducerea primarului Mihai Chirica, fost PSD, in partid.

- Etienne Ignat, prim-vicepresedinte al PNL Iasi, i-a adresat o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban pe tema atragerii in partid a lui Mihai Chirica si a sustinerii acestuia pentru localele din 2020.

- "Domnule presedinte, Ludovic Orban, la Iasi, mi-am castigat dreptul la democratie in instanta. Timp de aproape patru ani, primarul Mihai Chirica ne-a blocat dreptul la orice initiativa in Consiliul Local, intr-un mod total nedemocratic. In 2017, impreuna cu Razvan Timofciuc am deschis un proces (dosarul…

- Etienne Ignat, prim-vicepresedinte al PNL Iasi, i-a adresat o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban pe tema atragerii in partid a lui Mihai Chirica si a sustinerii acestuia pentru localele din 2020.

- Scrisoare deschisa, Domnule presedinte, Ludovic Orban. La Iasi, mi-am castigat dreptul la democratie in instanta. Timp de aproape patru ani, primarul Mihai Chirica ne-a blocat dreptul la orice initiativa in consiliul Local, intr-un mod total nedemocratic. In 2017, impreuna cu Razvan Timofciuc am deschis…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i-a transmis, vineri, o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban ii care ii cere sa-si revizuiasca comportamentul politic. Ciolacu il acuza pe Ludovic Orban ca modifica „intempestiv” sistemul electoral, cu doar cateva luni inaintea alegerilor, dar si…