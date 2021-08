Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 15 spre 16 august 2021, in jurul orei 00.00, printr-un apel 112, Secția 1 Poliție a fost sesizata de catre o femeie cu privire la faptul ca in fața unui magazin de pe raza de competența a secției, mai multe persoane sunt implicate intr-un conflict. UPDATE. Potrivit Ziare.com , barbatul…

- Scandal urias, noaptea trecuta, in Capitala! Celebrul arist de stand-up comedy Micutzu, pe numele sau Cosmin Nedelcu, a fost dus la sectie dupa ce, la finalul unui spectacol, a fost implicat intr-un scandal. Geamul unei terase a fost spart, in urma unei altercatii in care au fost implicati mai multi…

- Micutzu a facut primele declarații despre incidentul de noaptea trecuta din Capitala. Comediantul și iubita lui au fost implicați intr-un scandal ce s-a terminat la secția de Poliție, dar și cu o amenda atat pentru el, cat și pentru ceilalți participanți la scandal.

- Actorul de stand-up comedy Cosmin Nedelcu, cunoscut drept Micutzu, a fost implicat intr-un scandal in noaptea duminica spre luni, in Capitala, și a ajuns la o secție de Poliție. Conflictul a avut loc, in jurul orei 00.00, pe Calea Victoriei. Geamul unei terase a fost spart, in urma altercației in care…

- Urmarire ca in filme, sambata, pe strazile din Capitala. Un șofer beat și fara permis a fugit de poliție dupa ce agenții de la Rutiera i-au facut semn sa opreasca. Polițiștii l-au urmarit minute bune in trafic pana cand au reușit sa-i blocheze mașina. I-au spart geamul și l-au scos cu forța din autoturism,…

- Un barbat de 26 de ani a fost mușcat de un șobolan in centrul Capitalei. Incidentul s-a petrecut in apropierea parcului Gradina Icoanei, in jurul orei 19.00, transmite antena3. Acesta a sunat la 112 și a...

- Un scandal a avut loc, joi, in apropierea unei școli din Sectorul 2 al Capitalei. Doi tineri de 17, respectiv 20 de ani, au fost injunghiați. Din primele date cele doua persoane ar fi fost agresate de alți trei tineri care nu se mai aflau la fața locului la sosirea polițiștilor. Cei doi tineri au fost…