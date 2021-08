Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 15 spre 16 august 2021, in jurul orei 00.00, printr-un apel 112, Secția 1 Poliție a fost sesizata de catre o femeie cu privire la faptul ca in fața unui magazin de pe raza de competența a secției, mai multe persoane sunt implicate intr-un conflict. UPDATE. Potrivit Digi24, barbatul agresat…

- Scandal urias, noaptea trecuta, in Capitala! Celebrul arist de stand-up comedy Micutzu, pe numele sau Cosmin Nedelcu, a fost dus la sectie dupa ce, la finalul unui spectacol, a fost implicat intr-un scandal. Geamul unei terase a fost spart, in urma unei altercatii in care au fost implicati mai multi…

- Micutzu a facut primele declarații despre incidentul de noaptea trecuta din Capitala. Comediantul și iubita lui au fost implicați intr-un scandal ce s-a terminat la secția de Poliție, dar și cu o amenda atat pentru el, cat și pentru ceilalți participanți la scandal.

- Actorul de stand-up comedy Cosmin Nedelcu, cunoscut drept Micutzu, a fost implicat intr-un scandal in noaptea duminica spre luni, in Capitala, și a ajuns la o secție de Poliție. Conflictul a avut loc, in jurul orei 00.00, pe Calea Victoriei. Geamul unei terase a fost spart, in urma altercației in care…

- O polițista de la DGA a fost gasita in plina strada, in Sectorul 3 al Capitalei. Se pare ca aceasta a murit dupa ce a cazut de la mare inalțime. ”In aceasta dimineața, prin apel 112 Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata cu privire la faptul ca pe o strada din…

- Cei doi șoferi s-au luat la bataie și au blocat o strada intreaga. Pana la urma, cei doi au fost desparțiti de polițiști și ceilalți șoferi. Polițiștii de la secția 1 au deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe, dar și distrugere. Potrivit unor surse șoferii violenți nu au depus plangeri.

- Doi barbați din Kiev s-au luat la bataie in plina strada din cauza animalelor lor de companie. Unul dintre ei a lovit cu piciorul un caine care s-a apropiat de patrupedul sau. Gestul barbatului l-a infuriat pe stapanul cainelui lovit, așa ca a sarit la bataie.

- Inspectoratul de Poliție Județean Iași a inceput o ancheta dupa ce in spațiul public au aparut mai multe imagini cu doi barbați care se bat. „Avand in vedere imaginile video aparute in spațiul public, polițiștii s-au autosesizat și efectueaza verificari, pentru identificarea persoanelor implicate,…