- Comisia speciala pentru legile justitiei discuta, luni, amendamentele propuse de deputati la proiectul de modificare a Codului de procedura civila, care a fost adoptat saptamana trecuta de Senat. Membrii comisiei se reunesc de la ora 12,00 pentru a dezbate propunerile la Codul de procedura civila, care…

- PSD elimina obligația ca președintele Consiliului Concurenței sa aiba vechime 15 ani in domeniu; Modificarea, facuta pe ascuns, in comisia juridica a Camerei Deputatilor care a renuntat miercuri, la un amendament care prevedea aceasta condiție a vechimii in domeniu, pentru cei care vor conduce instituția.…

- Deputatul PSD, Gabriel Vlase, a depus la Camera Deputaților un proiect de lege privind inființarea instituției pentru promovarea valorilor naționale „Regele MIHAI I” care un buget anual de 860.000 de euro și care ar urma sa fie condusa de un director numit și revocat de Parlament, la propunerea Custodelul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca noul proiect privind statutul juridic al Casei Regale este definitivat, afirmand ca deputatul Gabriel Vlase l-a informat despre acest lucru. Potrivit lui Tariceanu, proiectul urmeaza sa fie depus la Camera Deputatilor, in calitate de prima…

- O noua disputa a acaparat prim-planul Justitiei din Romania dupa ce Ingrid Mocanu (n.r. - fost vicepreședinte al ANRP) i-a dat o replica apasata unei procuroare de la DNA, Alexandra Lancranjan, cea care instrumenteaza Dosarul Tel Drum, in care este vizat si Liviu Dragnea, presedintele PSD si presedintele…

- Liviu Dragnea a anuntat, luni, la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD, ca a propus si s-a aprobat organizarea unui miting de amploare in luna mai, pentru sustinerea familiei traditionale. Presedintele PSD a spus ca motivul pentru care a decis sa propuna organizarea unui astfel…