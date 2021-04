Renato Usatii, primarul din Balți și politician controversat in Moldova, a declarat, la un post de televiziune, ca un deputat din Parlamentul Republicii Moldova a fost violat “in sensul propriu al cuvantului” de șase afaceriști care ar fi vrut astfel sa se razbune pe el. “Va dau un caz real. Exista un deputat al parlamentului, […] The post Scandal in Parlamentul Republicii Moldova. Un deputat ar fi fost violat de 6 oameni de afaceri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .