Un deputat care face parte din partidul presedintelui ucrainean s-a aflat joi in centrul unui scandal de presa, dupa publicarea unor fotografii care il arata facand chat cu o prostituata in timpul unei sedinte parlamentare, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Un site ucrainean a publicat miercuri imagini in prim-plan cu ecranul telefonului mobil al deputatului Bogdan Iaremenko, un fost diplomat in varsta de 48 de ani, in care pot fi vazute mesaje in care politicianul formula intrebari despre conditiile de obtinere a unei intalniri cu acea prostituata.

