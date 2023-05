Scandal în parlament: USR capturează politic protestele din educație E scandal in plenul Camerei Deputatilor din cauza grevei. Parlamentarii USR au venit cu pancarte de la protestul cadrelor didactice. „Am adus vocea romanilor in Parlament, ca de fiecare data cand PSD și PNL ignora problemele acestora. Este timpul ca profesorii sa primeasca maririle solicitate, iar PSD și PNL sa mai taie din pensiile speciale, din achizițiile de autoturisme facute cu dedicație, din sinecurile create pe banda pentru a mulțumi activul de partid. Poate macar așa, din pancartele profesorilor, afla Nicu și Marcel care e situația reala, ce salarii de mizerie au profesorii debutanți,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

