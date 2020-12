Scandal in parlament, provocat de AUR. Simion: „Tu sa taci!”

Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea AUR Diana Șoșoaca trebuie sa poarte masca in Parlament, deoarece adeverința pe care a prezentat-o și prin care era exceptata de la purtarea maștii a fost emisa de medicul de familie și nu de medicul de medicina muncii de la Senat, a spus la Digi24 Iulia Scantei (PNL), președinta comisiei…

- Liderul AUR, George Simion, si-a facut aparitia in Parlament cu o masca anti-COVID transparenta. „Este foarte regulamentara, ea este conforma. Domnul Ciolacu a fost impresionat de masca noastra și i-am...

- Avocata Diana Șoșoanca a povestit pe larg, pe Facebook, cum și-a dat ea jos masca chiar in fața președintelui Iohannis."Am facut un lucru prin care am dat un semnal domnului presedinte, de fapt Institutiei Prezidentiale. Deci eu nu am tinut masca decat pe gura, in rest am respirat normal. M-am uitat…

- Au inceput negocierile pentru un nou Guvern. Președintele Klaus Iohannis a avtu astazi intalniri cu partidele politice, aflate in noul Parlament. Alianța AUR a fost reprezentata de catre avocata Diana Șoșoaca, liderul alianței, George Simion și alți membri ai partidului. Diana Șoșoaca cu masca și fara…

- Membru al delegației AUR de la Cotroceni, Diana Șoșoaca l-a așteptat pe președintele Klaus Iohannis cu masca sub nas, deși in instituțiile publice este obligatorie purtarea acesteia in așa fel incat sa acopere și gura și nasul. Din fotografiile postate pe site-ul Administrației Prezidențiale se poate…

- George Simion, copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), le-a transmis simpatizantilor AUR, ca partidul va revolutiona clasa politica romaneasca si nu va face alianta sau coalitie "nici cu stanga, nici cu dreapta", informeaza Agerpres.George Simion i-a indemnat pe simpatizantii AUR sa inchida…

- Noul senator Diana Iovanovoci Sosoaca ii indeamna pe alegatorii si sustinatorii AUR sa nu se mai uite la televizor si sa nu mai citeasca articole de presa dupa ce au aparut numeroase dezvaluiri despre modul in care au fost alcatuite listele AUR si despre declaratiile siderante legate de pandemie. …

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat, joi, ca a solicitat companiei de salubritate Romprest refacturarea serviciilor prestate "pentru a intra in legalitate". "Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a cerut in scris prestatorului serviciului de salubritate refacturarea serviciilor…