Este scandal in Parlament. Solicitarea de sancționare a senatoarei neafiliate Diana Ivanovici Șoșoaca este analizata marți, la pranz, de grupurile parlamentare din Senat. Diana Șoșoaca a sunat la 112 pentru a reclama faptul ca este batuta. Senatoarea spune ca a fost imbrancita și lovita peste picioare. Știre in curs de actualizare