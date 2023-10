Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, audiat marți in plenul Camerei Deputatilor pe tema drogurilor, le-a reproșat parlamentarilor USR ca ei au cerut in Legislativ legi pentru legalizarea consumului de droguri: „V-ați trezit dupa Vama Veche și ați mirosit ca este o tema electorala, dar nu aveți onestitatea…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, spune ca parlamentarii USR spun ca marea este mare problema cu drogurile, dar cer in Legislativ legi pentru legalizarea consumului de droguri: „V-ați trezit dupa Vama Veche și ați mirosit ca este o tema electorala, dar nu aveți onestitatea sa o faceți corect”.”Ați…

- Catalin Predoiu – ministrul de Interne a anunțat, in data de 28 august, ca ia in calcul posibilitatea testarii antidrog a elevilor in școli, de catre personalul medical calificat care deservesc unitațile de invatamant, in cazul in care elevii manifesta un comportament caracteristic consumului de droguri.…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a anuntat, luni, in urma finalizarii anchetei Corpului de Control al ministerului, privind accidentul din stațiunea 2 Mai, analiza posibilitatii testarii antidrog a elevilor de catre personal medical, in scoli, in daca manifesta vizibil comportament caracteristic…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat ca, in cazul tragediei de la Vama Veche, ca vinovat este tot lanțul incepand de la familie pana al instituțiile statului iar una dintre cauze ar fi și lipsa aparatelor drug test, care ar trebui sa se afle in posesia fiecarui polițist.„Fiecare polițist…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a facut luni, o declarație referitoare la tragedia provocata de accidentul de la Vama Veche, in care un șofer drogat a omorat doi tineri și a ranit grav alți doi.

- Catalin Predoiu, reacție in cazul accidentului de la 2 Mai:Vlad Pascu, tanarul implicat in accidentul mortal de la 2 Mai in care doua persoane și-au pierdut viața in timp ce acesta conducea sub influența substanțelor interzise, a fost oprit de poliție de doua ori inainte de tragicul eveniment. Cu toate…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a anunțat joi rezultatele primelor zile de controale la centrele rezidențiale din țara. Conform acestora, 13 centre au fost inchise, iar alte 24 au fost depistate ca funcționeaza ilegal.