Scandal în Parlament pe proiectul AUR care interzice insectele în alimentație - Ce ne obligă să punem în farfurii Deputat AUR: Deși provoaca alergii, consumul acestui vierme este considerat sigur, așa cum au fost considerate și vaccinurile. Trebuie sa fim atenți la ce obligam sa manance romanii noștri”.SANDOR BENDE, președintele Comisiei pentru industrii, deputat UDMR: „Atat timp cat nu suntem obligați sa mancam ceva, e dreptul nostru sa mancam ce vrem, nu putem nici sa interzicem. Situația de acum le amintește unor aleși de cozile la mancare din perioada comunista, cand erau obligați sa manance alimente din soia”.IOAN MANG, deputat PSD: „Mai știu acum vreo 30 de ani cand acuzam pe unul care a fost și impușcat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

