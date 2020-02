Stiri pe aceeasi tema

- Printre categoriile de profesii care vor ramane fara pensii speciale daca legea adoptata de Parlament intra in vigoare se numara magistrații, primarii, deputații și senatorii, diplomații și judecatorii CCR. Eliminarea pensiilor nu s-ar aplica in cazul militarilor, polițiștilor sau sportivilor.Proiectul…

- Deputatul USR Cristian Seidler a declarat, marți, ca abrogarea pensiilor speciale pentru magistrați este un demers neconstituțional. El a adaugat pensiile magistrașilor ar trebui doar plafonate, pentru a nu se ajunge „in situația pensiilor nesimțite”.Citește și: SURSE - Thriller in Parlament:…

- Aproape toate pensiile speciale au fost introduse prin legi de catre majoritatile PSD, a declarat marti presedintele PNL, Ludovic Orban, care a mentionat ca deputatul social-democrat Florin Iordache a avut patru astfel de initiative. „Cred ca aproape toate pensiile speciale, daca nu toate pensiile…

- Guvernul iși va asuma raspunderea pentru eliminarea pensiilor speciale, daca proiectul PNL nu va fi adoptat marți in plenul Camerei Deputaților, a declarat Robert Sighiartau, pentru MEDIAFAX. Liberalul susține ca nu crede ca proiectul legislativ va fi retrimis la comisie.„Sper ca maine sa…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, la Digi24, ca PSD are ca scop adoptarea proiectului PNL de eliminare a pensiilor speciale, proiect care risca sa fie declarat neconstituțional de catre CCR. Astfel, sesiunea extraordinara pe care intenționeaza sa o convoace PSD este ”o bataie de joc”, prin care…

- Decizie de ultima ora! Proiectul prin care urmau sa fie taiate pensiile speciale pentru parlamentari, foști șefi de stat sau grefieri nu va fi discutat astazi. Ședința de plen de la Camera Deputaților in cadrul careia urma sa fie discutat proiectul s-a incheiat fara ca proiectul sa fie discutat.…

- Proiectul privind abrogarea pensiilor speciale, cu excepția celor ale militarilor și polițiștilor, nu se mai discuta miercuri in Parlament, deși era unul dintre proiectele care suscitau un interes deosebit. Votul va fi amanat cel mai probabil pentru anul viitor. Inițiativa nu va mai intra la vot final…

- PSD sustine abrogarea pensiilor speciale, in conditiile in care va fi adoptata in Parlament o varianta "fara ca sa existe riscul de a se castiga in instanta", a doua varianta fiind cea a impozitarii "drastice" a acestora, a declarat marti deputatul social-democrat Daniel Suciu. El a atras atentia asupra…