Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a precizat, referitor la pensiile speciale, ca in cazul in care luam ad-litteram tot ceea ce este asumat in PNRR, atunci „depopulam Ministerul Apararii, Ministerul de Interne, Justitia, toate Serviciile din Romania". Liderul PSD a mai precizat ca, „saptamana viitoare, coalitia are obligatia…

- In prima sa zi de munca, un angajat al societații care se ocupa de salubrizarea orașul Beclean din Bistrița-Nasaud a gasit o sacosa cu bani si documente. Omul s-a dus direct la Poliție cu tot ce a gasit. S-a intamplat vineri dimineața. „Astazi, dis-de-dimineața, pe la ora 05.00, in prima lui zi de lucru…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, la Parlament, ca taierea pensiilor speciale este un subiect vanat de „Robin Hoozii” din politica: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- In ultimele zile au avut loc negocieri dure intre PSD și PNL, dar in aceasta dimineața totul a bubuit. Conform surselor noastre, miza cea mare este Autoritatea Electorala Permanenta, acolo unde trebuie votat un nou președinte. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara la Gala „Women in Economy”, ca barbatii ocupa, atat in politica, cat si in business, majoritatea functiilor la varf și le-a indemnat pe femei sa nu aștepte ca barbații sa se dea la o parte. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Schimb de replici in Parlament. Deputații PAS au cerut cate 2 luari de cuvant a cate 5 minute de la fiecare fracțiune, insa BCS s-a opus. „Probabil sunt primul care va ieși, aș aminti colegului prevederile CC care prevede ca orice deviere de la regulament este interzisa”, a spus Bolea.

- Liderul USR Catalin Drula anunta marti, intr-o postare, o poluare extrema in Bucuresti si Ilfov in aceasta dimineata si precizeaza ca USR va chema azi de urgenta pe comisarul-sef al Garzii de Mediu sa vina in Parlament la Comisia pentru Mediu sa dea explicatii. Fii la curent cu cele mai noi…

- In aceasta luna, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Bacau a demarat deja doua programe de formare profesionala gratuita, destinate șomerilor care vor sa se califice ori recalifice intr-o anumita meserie. Astfel, 20 de persoane aflate in evidența instituției au inceput sa se pregateasca…