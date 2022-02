Stiri pe aceeasi tema

- Scene incredibile in Parlament, luni, in timpul citirii moțiunii simple impotriva ministrului Energiei. In timpul discursului ministrului Virgil Popescu, acesta a facut o referire la deputatul George Simion iar reacția acestuia a fost una fizica la adresa ministrului. George Simion s-a repezit la pupitru…

- George Simion, copreședintele AUR, l-a jignit luni pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, caruia i-a strigat in mod repetat ”Ești un hoț!”. Virgil Popescu vorbea de la prezidiul Camerei Deputaților la moțiunea simpla impotriva sa, moment in care Simion a venit peste el l-a microfon și a urlat in repetate…

- Moțiunea este intitulata: „Incompetența si minciuna inchid lumina in Romania. Ministrul „saptamana viitoare” Virgil Popescu, un pericol pentru securitatea energetica a Romaniei”.Potrivit USR, ministrul Popescu pericliteaza in fiecare zi securitatea energetica a Romaniei si trebuie sa plece imediat…

- Presedintele PNL, Forin Citu, a declarat, luni, ca nu are emotii in privinta motiunii simple depuse de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu. "Nu am emotii in ceea ce priveste motiunea de astazi", a afirmat Citu, inaintea sedintei conducerii PNL.Intrebat daca este multumit…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Razboieni, in judetul Iasi, ca parlamentarii social-democrati vor vota impotriva motiunii simple pentru demiterea ministrului Energiei, Virgil Popescu. ‘Evaluarea ministrilor n-o face coalitia, evaluarea ministrilor o face prim-ministrul. Daca…