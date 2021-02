Momente tensionate in Parlament, la finalul sedintei de luni, in care a fost dezbatuta motiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu. In momentul in care presedinta sedintei a anuntat inchiderea sesiunii, deputatul PSD Alfred Simonis a cerut prelungirea programului pentru a fi dat votul pe motiune. Atunci au inceput huiduielile in sala.