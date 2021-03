Scandal în Parlament în timpul discursului premierului. PSD-iștii au adus păpuși în plen și strigă „alocații” La dezbaterile generale asupra celor doua proiecte de buget, Guvernului i se aloca 50 de minute, iar grupurile parlamentare vor avea la dispozitie 78 de minute, cate 10 secunde pentru fiecare parlamentar. Astfel, PSD va avea la dispozitie 26 minute, PNL – 22 minute, Alianta USR PLUS – 13 minute, AUR – 8 minute, UDMR – 5 minute, minoritatile nationale – 3 minute si parlamentarii neafiliati – un minut, a informat Orban. Premierul Florin Cițu a fost intampinat cu vociferari și scandal. „Acest buget este are doua elemente definitorii la care țin foarte mult. Incepem reforma in toate cotloanele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

