- Ludovic Orban a fost ales luni noaptea, in jurul orei 2.00, președinte al Camerei Deputaților, in al doilea test la vot al alianței PNL – USR PLUS – UDMR. Orban l-a invins pe candidadul PSD, Alfred Simonis. De asemenea, ședința noctura a fost marcata de un scandal facut de deputații AUR, in frunte…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost ales, luni seara, in functia de presedinte al Camerei Deputatilor, cu 179 de voturi ”pentru”. La șefia Camerei a mai candidat și și liderul de grup al deputatilor PSD, Alfred Simonis. Au votat 289 de deputati, din totalul celor 322 care au depus juramantul. Ludovic…

- Florin Cițu va fi premierul propus de coaliția PNL, USR-PLUS și UDMR. Anunțul a fost facut, in aceasta seara, de președintele PNL, Ludovic Orban. ”Florin Citu este candidatul la functia de prim-ministru sustinut de UDMR, USR PLUS si PNL. In ceea ce priveste cele doua pozitii de presedinte de la Parlament,…

- Desi presedintele Romaniei nu are nicio atributie constitutionala referitoare la functiile din Parlament, Ludovic Orban a anuntat ca, in cadrul consultarilor de la Cotroceni, i-a spus lui Klaus Iohannis ca PNL vrea neaparat functia de presedinte al Camerei Deputatilor. "I-am prezentat presedintelui…

- Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR s-au reintors duminica la masa negocierilor dupa ce sambata liderii celor trei partide nu au reușit sa cada de acord asupra primului punct pus in discuție. Mai exact, aproape șase ore au discutat, Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor despre imparțirea…

- Echipa de negociere a PNL pentru formarea unei majoritați este condusa de președintele Ludovic Orban și de premierul propus, Flroin Cițu. Mandatul este clar: negocierea programului de guvernare, repartiția funcțiilor in Parlament și susținerea lui Orban ca președinte al Camerei Deputaților, conform…

- Consiliul Legislativ vine cu aviz pe toate proiectele de lege depuse in Parlament inainte ca acestea sa intre in dezbaterea celor doua Camere. Sefii institutiei sunt numiti prin votul senatorilor si deputatilor, dar legea nu prevede o limita de mandat si nici o procedura prin care sa poata fi revocati.…

- Deși proiectul de lege care prevede marirea pensiilor cu 40% a avut caștig de cauza in Parlament, Ludovic Orban insista ca bugetul public nu iși permite și ii acuza pe PSD-iști ca arunca țara in criza economica. Ce se intampla cu majorarea pensiilor cu 40% Guvernul Romaniei va contesta actul normativ…