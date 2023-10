Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Bucuresti au intervenit, duminica, pentru aplanarea unui conflict izbucnit in parcarea unui supermarket din Sectorul 1. 12 persoane s-au batut, sapte persoane fiind ranite, iar trei au fost transportate la spital. Scandalul a pornit de la locurile de parcare, conform surselor judiciare,…

- ”La data de 17 septembrie 2023, in jurul orei 13.45, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 13 a fost sesizata cu privire la faptul ca, in parcarea unui supermarket din Sectorul 3, in urma unui conflict spontan, un barbat, in varsta de 40 de ani, ar fi fost agresat cu un obiect…

- Bebelușul a fost gasit mort duminica dimineața, 20 august, intr-o punga care fusese abandonata de catre o tanara de 22 de ani cazata in hotel.„La data de 20 august 2023, in jurul orei 07:20, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București - Secția 17 a fost sesizata de catre un angajat al unui…

- Un tanar și prietena lui au reclamat in weekend ca li s-au furat „mai multe bunuri din camera de camin”. Poliția Capitalei cauta autorul și a transmis ca „spațiile de cazare reprezinta un loc sigur pentru studenți” și ca acesta este singurul astfel de incident in 2023.„La data de 30 iulie 2023, in jurul…

- Politistii din Bucuresti au intervenit, luni, dupa ce au fost sesizati cu privire la un conflict derulat pe o strada din Sectorul 5, intre doi barbati. O persoana care a intervenit intre cei doi scandalagii a fost ranita cu un obiect ascutit la o mana, potrivit news.ro.”Astazi, in jurul orei 12:30,…