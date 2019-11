Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștiul este, fara dar și poate, orașul mașinilor, in care ele se plimba liniștite cand și mai ales unde vor și stau unde le doresc…roțile. De aici și oful lui Tudor Chirila, care se afla in plin scandal cu cațiva șoferi care au blocat trotuarul și accesul la trecerea de pietoni. Antrenorul de la…

- Șoferii care au trecut astazi dimineața pe Aleea FC Ripensia au avut parte de un trafic infernal. Coloana de mașini se intindea de la Casa Tineretului pana la Sala Olimpia. The post Un accident a blocat traficul pe o artera importanta din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Fiul lui Sile Camataru a injunghiat un barbat in Timisoara, in fata clubului de manele al iubitei lui. Victima a vrut sa intre in club, a primit un pumn, apoi o lovitura de cutit. Sambata de dimineata, in jurul orei 5, un timisorean in varsta de 29 de ani a vrut sa intre intr-un club…

- Zeci de mașini au fost ridicate, pana… nu au mai atins pamantul cu roțile. Nu au luat vreun avion sau vreun balon, ci au fost ridicate pe... bani, pentru ca șoferii lor le-au parcat aiurea, incurcand traficul. Vor sta un timp in depozit, pana cand cei care le conduc vor plati amenda. The post Zeci de…

- O ambulanța care transporta la Timișoara un șofer ranit ce a plonjat cu mașina intr-o prapastie din județul Hunedoara a fost implicata, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un accident in localitatea Recaș. Asistenta medicala a fost ranita și a fost dusa la un spital din Timișoara, scrie Mediafax.Medicul…

- Noaptea cercetatorilor este un eveniment anual, ce se organizeaza in aceeasi zi, anul acesta vineri 27 septembrie, in peste 350 de orase europene, pentru a sarbatori cunoasterea, descoperirile si beneficiile cercetarii. Evenimentele sunt organizate cu finantarea Uniunii Europene, prin programul Orizont2020,…

- Miturile despre „cei mai proști șoferi” sunt oarecum false, spune Titi Aur. El a explicat cum se creeaza aceasta imagine în rândul șoferilor. În orașele mari din țara - Cluj, Iași, București, Timișoara - localnicii știu sa circule, iar cei care vin din județele limitrofe…