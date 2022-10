Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), dar și Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) au reacționat, vineri, la discuțiile avansate in spațiul public pe tema pensiilor magistraților, dupa raportul Bancii Mondiale care recomanda Guvernului creșterea varstei de pensionare a judecatorilor și procurorilor, dar și a perioadei de vechime in profesie, de […] The post Scandal in justiție. Magistrații iși apara, prin rezoluție, pensiile. Reacția ministrului Catalin Predoiu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .