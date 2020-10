Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul privind alegerile locale din Sectorul 1 ia amploare. PSD cere anularea alegerilor de duminica și folosește drept argument imagini in care susține ca ar aparea membri USR-PLUS, care ar fura voturi. Pe de cealalta parte, Clotilde Armand, noul primar ales al Sectorului 1, spune ca nu a existat…

- Primarul in funcție de la Sectorul 1 cere anularea alegerilor pe București și repetarea votului. Asta dupa ce Antena 3 a difuzat imagini video in care membrii USR scot un sac cu voturi din sala de numarare de la Sectorul 1.Citește și: Clotilde Armand revine cu precizari dupa imaginile Antena…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, distribuie, miercuri seara, pe Facebook, imaginile care au fost prezentate de catre Antena 3, alaturi de mesajul: "Iohannis gireaza un sistem mafiot! Iohannis, nici omologii tai din Africa nu ar face asa ceva!!! Sa vezi cum useristii fura voturile ca-n codru, cu jandarmii…

- Antena 3 a difuzat, miercuri seara, imagini cu membrii USR-PLUS, care umbla la buletinele de voturi, stranse in saci, intr-o incapere a Biroului Electoral de Circumscriptie a Sectorului 1. Indivizii sunt filmați cand iau mai mulți saci cu voturi.Marcel Ciolacu, președintele PSD și al Camerei…

- Dan Tudorache, primarul sectorului 1 și candidatul PSD pentru un nou mandat, a anunțat marți dimineața ca a solicitat renumararea voturilor din acest sector, dupa acuzațiile de frauda. La randul sau, Clotilde Armand a anunțat ca va solicita Parchetului General sa preia ancheta, dupa ce polițiștii…

- PSD a cerut Biroului Electoral Central anularea alegerilor sau renumararea voturilor la Sectorul 1, invocand fraudarea alegerilor in defavoarea lui dan Tudorache, insa solicitarea a fost transmisa fix la un minut dupa expirarea termenului legal. In sesizarea in care social-democrații reclama fraudarea…

- Lderii USR și PLUS s-au dus la sediul Biroului Electoral Sector 1 sa ceara numararea voturilor de pe anumite procese verbale. Dan Barna a fost și el prezent și a cerut renumararea in aceasta seara, deși nu exista personal care sa o faca. ”Acum suntem la egalitate. E o diferența de cateva voturi. El…

- Un scandal imens umbrește rezultatul alegerilor locale din București. Dupa ce Clotilde Armand a chemat poliția la Primaria Sectrorului 1, pentru o presupusa tentativa de fraudare a alegerilor de catre reprezentanții PSD, PNL și USR-PLUS au venit și cu acuzații de furt de voturi. Cele doua formațiuni…