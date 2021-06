Scandal în Japonia: Relatări despre profesori care au verificat sutienele fetelor Guvernul japonez a recomandat autoritatilor scolare sa isi revizuiasca regulile stricte privind aspectul elevilor, dupa mai multe scandaluri provocate de unele cerinte referitoare la acesta. Scolile japoneze au pus in mod traditional accentul pe uniformitatea elevilor, pentru a descuraja atitudinile rebele si a permite copiilor sa se concentreze numai asupra activitatii lor. Regulile se refera haine, tunsoare si, in unele cazuri, chiar la culoarea lenjeriei intime a elevilor, potrivit RADOR. Relatari recente despre profesori care au verificat sutienele fetelor sau i-au fortat pe copii sa isi dea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

