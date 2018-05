„Exista dovezi ce ne arata ca nota medie pe scoala / judet la evaluarea nationala este ridicata artificial de o prezenta redusa a elevilor de clasa a 8-a la testari – ca urmare a unei „selectii" impuse la nivel de clasa, management al scolii sau inspectorat scolar. Aceasta situatie rezulta in urma unei practici abuzive la nivel de sistem educational, prin care elevilor considerati slabi le este interzisa inscrierea la Evaluarea Nationala pentru a nu „trage in jos" media pe scoala/judet. In practica, am intalnit astfel de cazuri in toata tara, cu preponderenta in comunitati sarace, marginalizate…