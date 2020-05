Stiri pe aceeasi tema

- Primarii celor mai mari localitați din Gorj ridica din umeri cand vine vorba de posibilitatea redeschiderii școlilor. In timp ce edilul din Motru, Gigel Jianu, spune ca va reuși sa se organizeze, desi nu știe de unde va lua maști, primarul din Targu Jiu nu crede ca elevii vor reveni la școala. Edilul…

- Accident teribil, duminica, in Branești, județul Gorj. O mașina a trecut prin curțile oamenilor, apoi s-a rasturnat la impactul cu un gard de beton. In mașina se aflau doi tineri, unul de 18 ani, care se afla la volan și un pasager in varsta de 35 de ani. Poliția a deschis un dosar penal.Vecinii au…

- Autoritațile din Targu Jiu au amanat spectacolul pe care intenționau sa il organizeze de Ziua Femeii. Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a spus ca s-a luat decizia din cauza vremii, dar și din cauza noului virus COVID 19. Așadar, edilul spune ca evenimentul o sa fie reprogramat pentru…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența se va reuni in scurt timp pentru a analiza posibilitatea inchiderii tuturor unitaților de invațamant, cel puțin din zonele afectate ca urmare a coronavirusului. Potrivit primarului din Targu Jiu, Marcel Romanescu, se va pune in discuție chiar inchiderea…

- Școlile din comuna Prigoria, județul Gorj, unde locuiește primul roman depistat cu noul coronavirus, au fost inchise, joi dimineața, iar 20 de persoane din localitate sunt izolate la domiciliu, a declarat, pentru MEDIAFAX, primarul Iuliana Iliescu.Primarul comunei Prigoria, Iuliana Iliescu,…

- Marcel Romanescu nu vrea sa ia masuri in municipiu care sa creeze panica in randul targujienilor, in aceasta perioada, in care coronavirusul a creat multe discuții și la nivelul județului Gorj. Edilul Targu-Jiului spune ca orice masura excesiva poate alarma targujienii. Marcel Romanescu…

- Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat miercuri, la deschiderea Muzeului National "Constantin Brancusi", ca s-au purtat discutii, la nivelul Ministerului Culturii, pentru aducerea la Targu Jiu a operei "Cumintenia Pamantului". Romanescu a precizat ca statul roman…

- Primarul liberal al municipiului Targu-Jiu, Marcel Romanescu, a comentat in cadrul emisiunii „Invitatul Zilei” de la Radio Omega despre inspectorul școlar general, Maria Cochina, instalata in funcție de partidul din care face parte. Acesta a declarat ca e de puțin timp la conducere, insa, spera sa demonstreze…