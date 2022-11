Scandal în Hexagon: deputat de extremă dreaptă îi strigă unui parlamentar de culoare 'Întoarceți-vă în Africa!' (video) Adunarea Naționala Franceza a sancționat vineri un deputat de extrema dreapta, suspendandu-l temporar din instituție și taindu-i salariul pentru ca a strigat "Intoarceți-va in Africa", cand un deputat de culoare a vorbit in timpul unei sesiuni parlamentare, potrivit Reuters, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

