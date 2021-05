Stiri pe aceeasi tema

- Alexandro Matias este in centrul unui scandla de proporții, dupa cu un cunoscut model internațional l-a acuzat ca l-ar fi batut și amenințat chiar in parcul Herastrau din Capitala. Fostul concurent de la Chefi la cuțite s-ar fi aflat alaturi de un coleg al sau de la Golden Boy Society, Razvan Ion, cunoscut…

- Scandal uriaș in showbiz-ul romanesc! Andre Birleanu, un producator și model cunoscut internațional, a fost atacat in plina zi de doi cantareți foarte cunoscuți din noua generație. Starul acuza ca aceștia l-ar fi lovit și ar fi incercat chiar sa il atace cu un obiect ascuțit in parcul Herastrau. Scandal…

- Americanul Floyd Mayweather (44 de ani) va reveni in ring și va lupta vloggerul Logan Paul (26), intr-o gala care va avea loc pe 6 iunie, la Miami. Joi noapte, in prima conferința de presa din turneul de promovare a luptei, Mayweather a fost un conflict cu Jake, fratele lui Logan Paul. Cei doi s-au…

- SCANDAL la Alba Iulia: Doi frați s-ar fi amenințat și batut in strada. Au fost reținuți, pentru 24 de ore, de catre polițiști Doi frați au fost reținuți de catre polițiștii din Alba Iulia, dupa ce ar fi provocat un scandal și s-ar fi amenințat și lovit reciproc, pe o strada din municipiu. Politistii…

- Ieri, 17 martie 2021, in jurul orei 21,00, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Sebeș au intervenit la o locuința din municipiu, unde a fost semnalat un scandal in familie. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca un barbat de 49 de ani, din Sebeș, s-a deplasat la locuința socrilor…

- Polițiștii din Sebeș au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-a amenințat familia și și-a agresat socrul. Este cercetat pentru violența in familie și amenințare. La data de 17 martie 2021, in jurul orei 21,00, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Sebeș au intervenit…

- SCANDAL la Blaj: Doi barbați, REȚINUȚI de polițiști dupa ce ar fi BATUT un alt barbat și amenințat cu moartea o femeie din localitate Politistii din Blaj i-au retinut pe doi barbați care sunt cercetați pentru lovirea sau alte violențe și amenințare. Aceștia l-ar fi lovit și amenințat pe un alt barbat…