Stiri pe aceeasi tema

- „Este un moment potential de incalcare a protocolului de colaborare pe care l-am semnat dupa momentul Vlad Voiculescu. Tocmai de aceea, in acest moment, am decis, in urma dialogului cu premierul, sa suspendam sedinta pana in aceasta seara. Vom discuta si cu colegii parlamentari si cu conducerea USR…

- ​​A doua criza guvernamentala majora în Coaliție dupa ce Florin Cîțu l-a demis pe ministrul USR-PLUS Vlad Voiculescu. De aceasta data, scânteia a pornit tot de la Florin Cîțu care a pus pe ordinea de zi suplimentara proiectul „Anghel Saligny”. Totul fara acceptul…

- UPDATE: Premierul Florin Cițu a declarat miercuri, dupa ședința din guvern in care USR PLUS a amenințat ca pleaca de la guvernare daca proiectul de investiții „Anghel Saligny” va fi adoptat, ca proiectul va trece și ca amenințarile USR PLUS „vin și pleaca”. „Cel mai simplu ar fi ca toata lumea sa respecte…

- A fost scandal, astazi, in ședința de guvern in care principala tema de discuții a fost Programul „Anghel Saligny”. De aceea, aceasta s-a intrerupt, urmand a fi reluata diseara, la orele 19.00. Premierul Florin Cițu (foto) le-a transmis celor de la USR PLUS ca acest proiect va fi adoptat, indiferent…

- Sedinta de Guvern a fost suspendata, miercuri, urmand sa fie reluata la ora 19,00, potrivit unor surse oficiale. Premierul Florin Citu ar fi dorit sa introduca pe ordinea de zi suplimentara a sedintei Executivului Programul National de Investitii ‘Anghel Saligny’, care insa nu are toate avizele necesare,…

- Sedinta de Guvern a fost suspendata, miercuri, urmand sa fie reluata la ora 19,00, potrivit unor surse oficiale. Premierul Florin Citu ar fi dorit sa introduca pe ordinea de zi suplimentara a sedintei Executivului Programul National de Investitii "Anghel Saligny", care insa nu are toate avizele necesare,…

- Discuțiile de marți din coaliția de guvernare pe programul „Anghel Saligny", vazut ca un nou PNDL, care prevede alocarea a 50 de miliarde de lei pana in 2028 pentru investiții in drumuri, gaze și canalizare, nu au fost finalizate, motiv pentru care proiectul nu poate fi adoptat de Guvern. Potrivit unor…

- Discuțiile de marți din coaliția de guvernare pe programul „Anghel Saligny”, vazut ca un nou PNDL, care prevede alocarea a 50 de miliarde de lei pana in 2028 pentru investiții in drumuri, gaze și canalizare, nu au fost finalizate, motiv pentru care proiectul nu poate fi adoptat de Guvern. Potrivit unor…