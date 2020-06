Stiri pe aceeasi tema

- Toti rezidentii landului german Bavaria se vor putea testa gratuit pentru noul coronavirus dupa ce acest land a aprobat marti planurile pentru testarea universala a populatiei, a anuntat premierul bavarez Markus Soder, decizie care a declansat in restul Germaniei o dezbatere despre oportunitatea lansarii…

- Cea mai mare economie a Europei a depasit cea mai dificila perioada și incepe redresarea, in urma crizei pandemice Economia germana a depasit cea mai dificila perioada a crizei provocate de pandemia cu coronavirus si urmeaza sa se redreseze gradual, a afirmat presedintele Bancii Centrale a Germaniei…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Comisia Europeana va prezenta pe 6 mai un proiect privind un nou buget multianual, care va include un plan de finantare a relansarii economice dupa criza pandemiei, a declarat la summit Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, potrivit unor surse citate de site-ul…

- Liderii statelor membre si ai institutiilor Uniunii Europene au convenit, la summitul Consiliului European desfasurat prin videoconferinta, ca este necesar un fond comun de relansare economica in contextul crizei coronavirusului, afirma cancelarul Germaniei, Angela Merkel."A fost clar pentru…

- Editia din acest an a festivalului berii Oktoberfest, desfasurat in orasul german Munchen, a fost anulata din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat marti Markus Soder, prim-ministrul landului Bavaria, potrivit DPA. Desfasurarea celui mai mare festival al berii din lume, gazduit in fiecare an de capitala…

- Editia din acest an a festivalului berii Oktoberfest, desfasurat in orasul german Munchen, a fost anulata din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat marti Markus Soder, prim-ministrul landului Bavaria. Desfasurarea celui mai mare festival al berii din lume, gazduit in fiecare an de capitala…

- Oktoberfest, cel mai mare festival al berii din lume, este putin probabil sa aiba loc in acest an din cauza crizei declansate de noul coronavirus, a declarat joi prim-ministrul landului Bavaria, citat de Reuters. Oktoberfest atrage aproximativ 6 milioane de vizitatori in orasul Munchen in fiecare an,…

- Anunțul a fost facut de actuala lidera a CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, pupila desemnata de Angela Merkel dar care a anunțat ca nu va candida la funcția de cancelar și ca se va retrage de la conducerea partidului. Karrenbauer și-a anunțat demisia din fruntea CDU in luna februarie. Un congres extraordinar…