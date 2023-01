Este scandal in Germania, dupa ce i s-a cerut demisia ministrului Apararii, Christine Lambrecht. Felicitarile sale de Anul Nou au fost perturbate de focuri de artificii si au continut comentarii nepotrivite despre razboiul din Ucraina, in dideoclipul transmis de Anul Nou. In inregistrare, ministrul apare in centrul Berlinului, cu parul ravasit de rafalele de vant, […] The post Scandal in Germania. Incredibil! I-au cerut demisia ministrului Apararii din cauza aspectului fizic first appeared on Ziarul National .