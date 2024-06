Stiri pe aceeasi tema

- Scandal monstru pe o plaja din Eforie Nord. Mai multe persoane au fost reținute și duse la secția de Poliție pentru audieri, dupa ce s-au luat la bataie. Totul s-ar fi produs pe fondul unui conflict spontan. Scene violente au creat panica in randul turiștilor aflați in numar mare in acea zona. ”La data…

- Un nou caz dramatic, similar cu cel al familiei Bodnariu din Norvegia sau familiei Furdui din Germania, in care copiii romani au fost preluati abuziv de catre autoritati, se petrece in Suedia. Doua fetite, una de 11 ani neimpliniti si a doua 10 ani, au fost preluate de stat, una dintre ele incercand…

- UPDATE. Scandal in fața secției din Lazu, Agigea, intre primar și principalul contracandidat. Primarul in funcție, Maricel Cirjaliu, a sunat la 112, iar doua echipaje ale Poliției și unul al Jandarmeriei au venit la fața locului. „La data de 9 iunie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța…

- Un primar din Gorj in centrul unui scandal dupa ce ar fi lovit cu mașina o tanara care susține AUR. The post Un primar din Gorj in centrul unui scandal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Guvernul german va finanța achiziționarea a inca 14 vehicule Piranha pentru Armata Republicii Moldova. Anunțul a fost facut vineri de catre ministrul german al Apararii Boris Pistorius, aflat intr-o vizita oficiala la Chișinau, pentru predarea unui lot de asistența medicala din partea Germaniei. „Susținem…

- Familia din Gorj care și-a vandut copilul unui cetațean din Germania a dat in judecata Protecția Copilului care i l-a recuperat și adus acasa, dar l-a pus sub instituționalizare, alaturi de ceilalți doi frați. Parinții din Gorj, acuzați ca și-ar fi vandut baiatul de 6 ani in Germania, pentru 1.000 euro,…

- O dubla crima a avut loc sambata dupa-amiaza in fața unui centru comercial din Germania, unde un barbat rus a injunghiat doi tineri ucraineni. Unul a murit pe loc, iar cel de-al doilea dupa scurt timp, la spitalul din apropiere unde salvatorii il dusesera in stare grava, scrie cotidianul Rosenheim24.…