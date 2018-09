Stiri pe aceeasi tema

- CFR a vandut 500 de bilete la un tren cu un singur vagon, pe ruta Mangalia-Constanța. Oamenii nu au lasat trenul sa porneasca din stație și au facut un scandal monstru. O parte dintre calatori au fost nevoiți sa plece cu alte mijloace de transport. Un echipaj de Poliție a fost chemat la fața locului…

- Incepand din data de 29/30 iunie 2018 se pune in aplicare programul de circulație “Trenurile Soarelui“- program estival de transport al CFR Calatori. Pana la data de 9 septembrie, peste 40 de trenuri vor asigura zilnic legaturi directe din toata țara catre statiunile de la Marea Neagra, catre Delta…

