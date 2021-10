SCANDAL în Franța: Celebrul Didier Raoult este acuzat de studii clinice ilegale Institutul condus de profesorul Didier Raoult, sustinator al utilizarii Hidroxiclorochinei pentru a trata COVID-19, se afla din nou in centrul unei polemici, dupa acuzatii privind realizarea unor studii clinice ilegale impotriva tuberculozei, fapt negat de medicul francez, informeaza AFP. Acest specialist francez in boli infectioase si Institutul Spitalului Universitar (IHU) din Marsilia au dobandit o vasta si controversata notorietate odata cu declansarea pandemiei de COVID-19, dupa ce au promovat un tratament utilizat impotriva malariei si bazat pe Hidroxiclorochina, in pofida absentei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

