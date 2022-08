Prim-ministrul finlandez a facut un test antidrog pentru a dovedi ca nu a consumat cocaina la petrecerea cu VIP-uri, in timp ce au aparut imagini cu ea in ipostaze indecente. Sanna Marin a declarat ca a facut un test antidrog in urma publicarii in aceasta saptamana a unui film care o arata petrecand cu prietenii […] The post Scandal in Finlanda! Prim-ministrul, surprins in ipostaze intime. Sanna Marin a facut și testul antidrog first appeared on Ziarul National .