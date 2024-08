Scandal în familie, rezolvat cu cuțitul! O tânără a fost înjunghiată Azi dimineața, intr-o familie din cartierul piteștean Gavana a izbucnit un scandal mostru, terminat cu ranirea grava a unei tinere. Potrivit Poliției Argeș, in jurul orei 09:00, la 112 s-a primit un apel care anunța ca a avut loc un conflict spontan, in urma caruia o femeie ar fi fost ranita, cu un obiect taietor-ințepator, de catre un membru de familie. La fața locului s-au deplasat polițiștii și echipaje medicale, care au constatat ca cele sesizate se confirma. Femeia, de 28 de ani, a fost preluata, conștienta, de catre echipajul medical și transportata la spital. Polițiștii au inceput cercetarile… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

