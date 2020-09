Scandal în familie: Ordin de protecţie emis pe numele unui bărbat din Oncești Marți seara, in jurul orei 22.00, politistii Secției 5 Politie Rurala Ocna Șugatag au fost sesizați de catre o femeie, cu privire la faptul ca sotul acesteia provoaca scandal la domiciliu. Politistii ajunsi la fata locului au identificat apelanta ca fiind o femeie de 43 de ani, din Oncești si sotul acesteia, un barbat de 45 de ani. Politistii au constatat faptul ca barbatul a provocat distrugeri in locuinta, i-a adresat amenintari sotiei si i-a provocat vatamari corporale fiului lor de 13 ani, transmite IPJ. Politistii au eliberat ordinul de protecție provizoriu pe numele barbatului si au intocmit… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

