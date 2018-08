Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin va veni la nunta cu 10 membri ai unui cor traditional rusesc, prestatia acestora fiind cadoul sau de nunta pentru Karin Kneissl, au declarat vineri agentiei dpa surse diplomatice.Liderul de la Kremlin se va numara printre cei circa o suta de invitati la nunta sefei diplomatiei…

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un violent atac la adresa Germaniei, pe care o acuza ca este ”prizoniera” Rusiei, pentru ca ea cumpara de la Moscova ”o mare parte a energiei sale”, inaintea deschiderii unui summit NATO a Bruxelles, relateaza AFP.”Germania este prizoniera…

- Presedintele american, Donald Trump, a luat pozitie, luni, fata de criza politica din Germania, afirmand ca poporul german se ridica impotriva cancelarului federal Angela Merkel in problema migratiei, informeaza dpa si AFP. "Oamenii din Germania se intorc impotriva conducerii lor, in timp…