- In ediția din aceasta seara, de la „Survivor Romania”, situația scapa de sub control. Alina Radi il numește pe Kamara „caz social”, potrivit Click , care citeaza Voyo.ro, site-ul unde show-ul este difuzat cu o zi inainte sa apara la TV. Frustrați de faptul ca vor pierde in aceasta seara imunitatea in…

- Noi concurenți. Doua jocuri pentru Imunitate. Un dor tot mai puternic de casa. O lupta interioara pentru gasirea resurselor necesare traiului pe o insula unde nu ai acces la confortul cu care ești obișnuit.Survivor Romania este tot mai dificil cu fiecare saptamana, iar cele doua triburi demonstreaza…

- Ediția de aseara, „Survivor Romania”, a fost una plina de adrenalina, dar și nervi intinși la maximum. Conflictul a avut loc in tabara Faimoșilor, unde au continuat reproșurile Kamara și Doc s-au certat dur in ediția de aseara, iar cearta a izbuncit dupa ce concurenții au inceput sa discute o noua strategie…

- Jorge, in varsta de 40 de ani, a facut parte din echipa Faimoșilor la Survivor Romania 2023, insa din cauza problemelor grave de la picior, acesta a parasit competiția cu lacrimi in ochi. Artistul a marturisit ca experiența „Survivor” a fost una extrem de placuta, in ciuda ”bisericuțelor” intre colegi.…

- Chiar daca Faimoșii au caștigat aseara a doua imunitate a saptamanii la Survivor Romania 2023 , un scandal a izbucnit in tribul lor, dupa ce o serie de declarații au fost facute la adresa lui Remus Boroiu. El nu s-a abținut, și-a aratat colegii cu degetul și a spus ca se sacrifica mereu pentru echipa.…

- Jorge a fost eliminat de la Survivor Romania 2023 din considerente medicale, cum a explicat Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii. Concurentul din echipa Faimoșilor s-a accidentat grav la picior la jocul pentru imunitate, a fost dus la spital, iar de acum are nevoie de o lunga perioada de recuperare.…

- Aseara, la consiliul de nominalizare pentru eliminare de la Survivor Romania 2023, DOC a rabufnit la adresa lui Kamara, colegul lui din echipa Faimoșilor. Cei doi nu se ințeleg deloc, au avut mai multe discuții pe parcursul competiției din Republica Dominicana. In fața colegilor lui și a adversarilor…

- Au aparut deja primele conflicte la Survivor Romania 2023. Jorge și Razvan Danciu au avut un schimb dur de replici, iar Maria Lungu din echipa Razbonicilor crede ca nu este pe placul colegilor. Primele doua ediții de la Survivor Romania 2023 au fost un real succes. Concurenții se adapteaza la condițiile…