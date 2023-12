Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 31 de ani a fost retinut pentru tentativa de omor dupa ce, intr-o altercatie care a avut loc in comuna Leu, judetul Dolj, a lovit de mai multe ori cu un cutit un barbat de 43 de ani din localitate, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dolj, potrivit Agerpres.

- Un tanar din Oradea a fost reținut, marți, de polițiști pentru ca și-ar fi omorat tatal. Agresorul i-ar fi aplicat victimei mai multe lovituri de cuțit in gat și torace, dupa care și-ar fi provocat rani și lui insuși. Vecinii au fost cei care au sunat la 112. Ambii barbați au fost transportați la spital.…

- Un barbat de 33 de ani din judetul Arad a fost retinut oentru 24 de ore, fiind acuzat de ultraj. El a facut scandal, iar politistii au fost nevoiti sa sa foloseasca spray-ul lacrimogen si sa traga doua focuri de arma pentru a-l imobiliza, potrivit news.roIPJ Arad anunta, luni, retinerea pentru 24…

- Marți, 28 noiembrie 2023, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 31 de ani, din comuna Hoparta, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in seara…

- Marți, 21 noiembrie 2023, polițiștii din Zlatna au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 26 de ani, din comuna Galda de Jos, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. In sarcina acestuia s-a…

- Un scandal monstru a avut loc, azi noapte, pe strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Craiova, intre frați. La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției 4 Craiova, care au fost sesizați, prin apel 112. Potrivit IPJ Dolj , frații se aflau la domiciliul comun. Pe fondul unui conflict spontan, tanarul…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din Maglavit, a ajuns la spital, in aceasta dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit de o mașina la volanul careia se afla un barbat in varsta de 71 de ani, din Craiova. Accidentul s-a produs pe Bulevardul Ilie Balaci din municipiu. „Polițiștii Biroului Rutier Craiova au fost…

- In ziua de 05 noiembrie a.c., in jurul orei 13:00, politistii din cadrul Politiei Orasului Stefanesti au fost sesizati prin Serviciul National Unic Apeluri de Urgenta 112, cu privire la o stare conflictuala intre vecini.Politistii s au deplasat la locul indicat, constatand ca un barbat de 39 de ani…