Secretarul de stat in Ministerul Mediului Bogdan Balaniscu i-a reprosat, vineri, primarului Mihai Chirica ca Iasul poate pierde o finantare de 37 de milioane de lei pentru realizarea unor piste de biciclete, edilul replicandu-i pe un ton vehement ca este "zero barat" si ca a stat prea mult in avion, anunța News.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.